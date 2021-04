Segunda Turma do STF arquiva denúncia contra ministro do TCU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por três votos a dois, a Segunda Turma do STF arquivou uma ação penal contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo na Lava Jato.

Ele havia sido denunciado por corrupção e lavagem, por suposto recebimento de propina da OAS quando ainda era senador.

O voto decisivo foi dado pelo ministro Nunes Marques, que seguiu Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski — para eles, não havia provas que corroborassem o relato de delatores.

Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia.