Segue enroscada a milionária licitação de publicidade da Caixa

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Atualizado em 4 out 2021, 12h35 - Publicado em 4 out 2021, 16h29

A decisão sobre a licitação da Caixa Econômica Federal está nas mãos do vice-presidente Celso Leonardo Barbosa, hoje braço-direito de Pedro Guimarães.

Como o Radar mostrou, três agências — Nova/SB, Fields e Lua Propaganda — entraram com recursos contra o resultado. Alegam que a primeira colocada na licitação, a carioca Binder FC Comunicação, não atende a nenhuma conta na esplanada dos ministérios e é tida como uma agência de pequeno porte.

Por isso, os concorrentes estranharam a alta nota obtida no quesito “capacidade de atendimento”. Integrantes da diretoria da Caixa chegaram a sugerir a anulação do certame, mas esbarram na opinião de Barbosa de que não há problema com a concorrência.