Secretários de 15 capitais lançam manifesto de compromisso com a juventude

Atualizado em 5 out 2021, 10h15 - Publicado em 5 out 2021, 11h30

Secretários de Juventude de pelo menos 15 capitais brasileiras assinaram uma carta conjunta em que se comprometem a criar e a implementar políticas de proteção à vida e de incentivo ao desenvolvimento dos mais jovens no país.

A chamada Carta Compromisso com as Juventudes Brasileiras, que será divulgada nesta terça, tem como objetivo “propor medidas para a coordenação, elaboração e execução de políticas públicas no âmbito do poder executivo” em relação a essas populações. A ideia é também combater a desmobilização de entidades nacionais que cuidam do tema, como o Conselho Nacional da Juventude e o Sistema Nacional de Juventude, ambos federais, além de assegurar o cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas.

“Os gestores irão firmar compromissos a fim de conter o processo de marginalização social e promover o empoderamento da juventude”, diz o documento. Entre as ações a serem tomadas estão, segundo o documento, “assegurar o direito à cidade; construir políticas públicas comprometidas com a prevenção e combate do genocídio de jovens negros; fornecer capacitação; promover ações de combate à depressão e doenças que afetem a saúde mental; e incluir jovens em instituições políticas”.

A carta é assinada por autoridades das capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima.