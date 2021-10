Secretário de Pesca perdeu pontos com Bolsonaro por ida a Dubai

Atualizado em 22 out 2021, 08h35 - Publicado em 25 out 2021, 09h30

Um dos queridinhos de Bolsonaro no governo, o secretário de Pesca, Jorge Seif, perdeu pontos com o chefe ao ostentar seus passeios turísticos na excursão que foi a Dubai no começo do mês. O presidente não engoliu a exibição da farra.

Novato na política, Seif é cotado para ser o candidato de Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina no ano que vem.