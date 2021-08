Secretário de governo em SP, Maia posta trabalhando no… Rio

Uma postagem de Rodrigo Maia nas redes sociais, nesta quinta, mexeu com os bastidores do governo de São Paulo. O deputado do Rio foi nomeado recentemente por João Doria para ocupar o cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas.

Nesta quinta, porém, Maia postou trabalhando no Rio de Janeiro, com agenda típica de parlamentar fluminense: reuniões com prefeitos e com “o nosso grupo político no Rio”. Sobrou espaço para uma fala em nome da união com o prefeito Eduardo Paes e um recado: “Seguimos nosso trabalho ouvindo a população e em busca de melhorias para o RJ!”

“Reunião de trabalho com o nosso grupo político no Rio. Estamos reorganizando a nossa estrutura no Estado e o nosso grupo segue unido ao lado do prefeito Eduardo Paes e do vereador Cesar Maia. Também me reuni com os prefeitos Diogo Balieiro, de Resende, Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu e Fátima Pacheco, de Quissamã e com os vereadores Simone,Jandinho e Ailson. Combinamos uma série de agendas que faremos na cidade e pelo interior do Estado. Seguimos nosso trabalho ouvindo a população e em busca de melhorias para o RJ”, escreveu Maia.