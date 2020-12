Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério do Turismo informou há pouco, por meio de nota, que o secretário de Cultura, Mário Frias, deu entrada no Hospital Santa Luzia, em Brasília, na tarde desta sexta-feira, com princípio de infarto.

Neste momento, o secretário passa por procedimento de cateterismo.