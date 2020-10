Secretaria de Administração Penitenciária do Rio tem novo chefe

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, trocou o comando da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). A saída do coronel da Polícia Militar Alexandre Azevedo de Jesus do governo do estado era dada como certa nos bastidores da gestão de Carro, como antecipou o Radar.

A mudança na pasta foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Para o lugar de Alexandre Azevedo foi nomeado o também coronel da PM Marco Aurélio Santos.

A troca no comando da Seap passou a ser trabalhada desde a deflagração, no último dia 14, de uma operação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil com o foco em contratos dos presídios do estado.

Considerada uma das mais espinhosas do governo Rio, a Secretaria de Administração Penitenciária estava sob o comando de Alexandre Azevedo desde o início da gestão de Wilson Witzel.