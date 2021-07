Se vencer, Lula avisa que dispensará presença de Bolsonaro na rampa

Liderando as pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula ainda nem cravou que será candidato em 2022 — quando terá de enfrentar o passado de corrupção dos governos petistas no julgamento das urnas –, mas já dispensou a presença de Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto, caso vença a eleição.

“Agora o Bolsonaro fica dizendo que se for derrotado nas eleições não vai entregar a faixa… Bolsonaro, pare de ser chucro. Pare de ser estúpido. Ninguém quer receber a faixa de você. Pode deixar que o povo vai empossar o presidente eleito em 2022. E não será você”, disse Lula nesta terça.

Numa sequência de críticas ao sistema eleitoral, o presidente tem dito que não passará a faixa nas eleições de 2022, se perder na votação. Bolsonaro cobra a adoção do voto impresso como forma de evitar supostas fraudes ocorridas no passado, fato que ele até agora não conseguiu provar.