‘Se não tiver vacinas vamos todos presos’, diz comparsa a Dominguetti

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Novas mensagens do celular do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti, obtidas pela CPI da Pandemia, mostram que os golpistas tinham a preocupação de serem presos por oferecerem doses de imunizantes inexistentes ao governo.

Numa mensagem de 25 de março, um interlocutor identificado no celular do policial como “Renato Compra de Vacinas” despacha para Dominguetti um link de notícia sobre a oferta de vacinas.

“Dominguetti, no RS (Rio Grande do Sul) as vacinas estão na mídia… É rádio ligando para pedir informações essa coisa vai explodir, se não tiver vacinas vamos todos presos”, diz o interlocutor.

Dominguetti responde tentando demonstrar segurança sobre o negócio: “Temmmmmmm Vacinaaaaaaaaaaa…”