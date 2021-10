Se Moro for candidato ao Planalto, um vice já está descartado

Começou a correr no meio político, em Brasília, uma teoria sobre uma possível candidatura de Sergio Moro ao Planalto tendo Alvaro Dias como vice. O senador do Paraná, segundo aliados, trata a conversa como diversionismo.

Se Moro for mesmo candidato — algo visto com desconfiança até mesmo dentro do Podemos –, será para formar chapa com outro nome forte da terceira via, daí as conversas com João Doria e Mandetta. Dias tende a disputar o Senado novamente.

O ex-ministro, como mostra o Radar nesta semana, já sondou políticos do antigo PSL para saber se terá apoios relevantes na empreitada. Moro deve ser cobrado a decidir seu futuro no dia 1º de novembro.

Ele tem uma vida estruturada como consultor privado nos Estados Unidos e precisa decidir se vai mesmo abandonar essa tranquilidade para mergulhar na guerra que será a disputa contra bolsonaristas e petistas em 2022.