‘Se for necessário, me colocaria à disposição’, diz Lula sobre 2022

Questionado sobre a candidatura para as eleições 2022, o ex-presidente Lula disse que, para vencer Jair Bolsonaro, coloca o nome à disposição. “Eu tenho certeza que, se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Mas isso ainda tem tempo para decidir”, disse.

A declaração ocorreu há pouco, na entrevista de Lula ao UOL. “Vai depender das circunstâncias políticas do momento em que for decidido. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT, vai depender das alianças políticas, vai depender se for necessário ou não eu ser ou não candidato”, disse Lula.

O ex-presidente completou: “Vamos ser francos. Eu já fui presidente da república. Eu necessariamente não preciso ser novamente presidente da república. Para que eu seja presidente da república é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato”.