Se filiar Bolsonaro, PP terá guerra interna, avalia ministro

Atualizado em 8 out 2021, 16h45 - Publicado em 9 out 2021, 16h09

Se fechar mesmo com o PP — na edição de VEJA que está nas bancas, as repórteres Laryssa Borges e Letícia Casado revelam bastidores da negociação –, Jair Bolsonaro causará uma guerra na sigla.

Quem se aliou a Lula, diz um ministro, terá de escolher um caminho em 2022: “É ficar com Bolsonaro ou sair do partido em março”.

Esse importante interlocutor do PP garante que a sigla não liberará ou perdoará traições, o que provocará conflitos com muitos caciques da sigla no Nordeste, como já mostrou o Radar.