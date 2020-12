Se falhar com vacina, Bolsonaro corre risco de impeachment, diz Mercadante

A aparente desorganização do governo de Jair Bolsonaro nessa discussão da vacina contra Covid-19 animou o PT.

Para Aloizio Mercadante, se o presidente seguir nessa linha de boicote ao plano de imunização em discussão nos estados e municípios, será o caso de resgatar a palavra impeachment.

“O tema do impeachment voltará se a vacina não for assegurada e como direito de todos e um dever do estado brasileiro”, diz Mercadante. “Quando mais os outros países acelerarem a vacinação, mais difícil vai ser a situação do Bolsonaro e do governo”, segue o petista.