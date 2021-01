SBT vende todas as cotas de patrocínio da final entre Santos e Palmeiras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O SBT fechou seis cotas de patrocínio para a grande final da Copa Libertadores da América ao custo aproximado de 40 milhões de reais cada uma.

O jogão entre Santos e Palmeiras vai acontecer no sábado, 17h, no Maracanã, e será transmitido exclusivamente pelo SBT na TV aberta, com pré-jogo marcado a partir das 16h45 na emissora.

Compraram as cotas a Amazon Prime Vídeo, Claro, Netshoes, Sanofi, SportingBet e Tik Tok. Além do sexteto, a Ambev estará presente no top de cinco segundo.