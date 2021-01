Saúde privada fecha o ano com saldo positivo de 100 mil vagas de emprego

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro avalia que a pandemia colocou à prova a resiliência do setor de saúde privada no país.

A paralisação de cirurgias eletivas, exames e consultas fez a receita do setor despencar. A alta do dólar é outro fator que estrangulou ainda mais o setor, que responde por 57% de tudo que é investido em saúde no Brasil.

Monteiro diz que boa parte dos insumos e equipamentos médicos são importados. Com o dólar acima de 5 reais, a projeção é de que os custos médicos tenham aumentado em mais de 10%, isso sem considerar a inflação no ano.

Ainda assim, o setor fechou o ano com um saldo positivo de mais de 100.000 empregos. No total, a saúde responde por mais de 2,4 milhões de empregos no país, superior a segmentos como construção (2,3 milhões) e agricultura (1,5 milhões).

O Brasil é o terceiro maior mercado privado de saúde do mundo, somente atrás dos Estados Unidos e da China.