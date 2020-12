Saúde! Marinha vai comprar mais de 35 mil garrafas de vinho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, sediada no Rio de Janeiro, anunciou a compra de gêneros alimentícios. A lista inclui 35.973 garrafas de vinho ao custo estimado de 828.000 reais.

A Marinha diz no edital que será “vinho para tempero”. Os vinhos para tempero podem ser comprados a partir de 12 reais no varejo. No atacado, os preços caem ainda mais.

A lista de compras da Marinha inclui 13.357 garrafas de vinhos de 31,73 reais cada, do tipo tinto seco. Os vinhos restantes estão orçados em 17,90 a garrafa.

A lista de compras inclui ainda alguns itens bem caros, como o queijo Mascarpone, a 107,67 reais o quilo. Só em Mascarpone, serão 2,8 toneladas, orçadas em 309.000 reais.