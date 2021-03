Saúde contrata funerárias para atender indígenas no Araguaia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O avanço da Covid-19 sobre as populações indígenas tem feito o governo federal tomar medidas de forma emergencial. O Ministério da Saúde contratou nesta quinta-feira 11 três funerárias para atender a população no Distrito Especial Indígena Araguaia.

Foram contratadas funerárias para as regiões de Confresa, Santa Terezinha e São Félix do Araguaia. O distrito é composto ainda por índios Tapiraé, Guarani, Krenak, Javaé, Maxacali e Tapuiu e abrange áreas de Mato Grosso, Goiás e Tocantins, com mais de 4.000 índios.