Saraiva ironiza queda de Salles: ‘eu continuo delegado de Polícia Federal’

Autor de notícia-crime contra Ricardo Salles, o ex-superintendente da PF no Amazonas Alexandre Saraiva ironizou há pouco, no Twitter, a demissão do agora ex-ministro do Meio Ambiente.

“E eu continuo Delegado de Policia Federal!”, escreveu, acrescentando um emoji com uma cara sorridente com óculos de sol.

Na sequência, ele compartilhou o trecho de uma entrevista de Salles e afirmou: “Eu avisei que não ia passar boiada”. Trata-se de uma referência à famosa declaração do ex-ministro em reunião ministerial de abril do ano passado.

Saraiva foi retirado do comando da PF no Amazonas um dia depois de acusar Salles em notícia-crime enviada ao STF. No início do governo, Saraiva chegou a ser indicado para assumir o Ministério do Meio Ambiente, mas foi preterido por Salles, ainda em 2018.