Saraiva e Cultura se mexem para equalizar planos de recuperação judicial

Recentemente, credores de duas redes de livrarias, a Saraiva e a Cultura, que estão em processo de recuperação judicial, foram informados de que as duas companhias pretendem realizar ajustes nos planos por causa do impacto provocado pela pandemia nos negócios.

O aditivo do plano da Saraiva está inclusive no forno. Já a Cultura deve pedir a suspensão da assembleia marcada para o próximo dia 3 para seguir com as mudanças.