São Paulo vê reaquecimento no mercado de trabalho

O mercado de trabalho na cidade de São Paulo apresenta melhora no segundo semestre, com um crescimento de 127% no número de vagas abertas em comparação com os seis primeiros meses do ano.

Os dados são da 99jobs, de inteligência de RH e que tem no portfólio empresas como Itaú, Magazine Luiza, Unilever, GM e Ambev. “Após um primeiro semestre de incertezas, em especial entre abril e junho, é possível analisar uma recuperação na geração de postos de trabalho na cidade” comenta o co-fundador, Eduardo Migliano.