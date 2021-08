São Paulo ultrapassa Israel em população vacinada com ao menos uma dose

São Paulo acaba de ultrapassar Israel — um dos países mais avançados na vacinação — no percentual da população total já imunizada contra a Covid-19.

O estado chegou agora à marca de 67,5% de seus habitantes com ao menos uma dose da vacina, enquanto Israel tem 67,41%, de acordo com o Our World in Data. A França aparece logo na sequência, com 67,37%.

O levantamento feito pela plataforma mostra ainda que, em meio a forte movimento antivacina, os Estados Unidos têm 58,76% da população imunizada com ao menos uma dose.