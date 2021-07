São Paulo ultrapassa Estados Unidos em proporção de população vacinada

O estado de São Paulo acaba de ultrapassar os Estados Unidos no percentual da população total já vacinada contra a Covid-19 com ao menos uma dose.

Em São Paulo, o índice é de 56,7% da população, enquanto, nos Estados Unidos, a taxa é de 56,4%. Os dados são do Vacinometro (www.saopaulo.sp.gov.br) e do Our World in Data.

Vale lembrar que, por enquanto, o estado de São Paulo está vacinando pessoas a partir de 30 anos, enquanto crianças americanas a partir de 12 anos já podem receber os imunizantes.

Os Estados Unidos têm enfrentado resistência expressiva do chamado movimento antivacina.

No último domingo, o epidemiologista-chefe do combate à pandemia, Anthony Fauci, afirmou em entrevista que a pandemia está indo na “direção errada” porque muitos americanos não querem se vacinar.

Fauci disse, ainda, que considera reavaliar a obrigatoriedade do uso de máscaras inclusive por pessoas imunizadas.