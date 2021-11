São Paulo pede urgência em vacinação para crianças entre 5 e 11 anos

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira que o estado vai solicitar urgência para a autorização do início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade à Anvisa.

A imunização da faixa etária já começou em outros países do mundo, incluindo a Argentina, o Chile e a Colômbia.

Em reunião com profissionais do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a secretaria de Saúde de São Paulo discutiu a inclusão do novo público na campanha de imunização e argumentou que o estado e seus 645 municípios têm condições técnicas para iniciar a vacinação assim que a Anvisa liberar a aplicação no país.

Segundo dados do governo estadual, 83% da população de São Paulo já foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina e 68,50% têm o esquema vacinal completo.