São Paulo é apontado pela ONU como exemplo em políticas ambientais

O estado de São Paulo foi classificado pela ONU como um “exemplo a ser seguido” em políticas ambientais durante a COP-26, que acontece na Escócia.

A declaração foi feita por Gonzalo Muñoz, responsável das Nações Unidas por negociar metas do acordo climático, durante a assembleia geral da Under 2, que reúne governos regionais de todo o mundo.

São Paulo foi reconhecido por firmar compromisso com as campanhas ‘Race to Zero’ e ‘Race to Resilience’ — iniciativas cuja meta é zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

O encontro aconteceu após a participação do governador João Doria (PSDB) na COP, onde esteve para apresentar um programa de reflorestamento e lançar um fundo de pesquisas para a Amazônia.

Munõz destacou que o Brasil estava sofrendo com a “falta de liderança”, mas que agora as coisas estão “mudando rapidamente” com a atuação de governos subnacionais.

Na assembleia, o governo de São Paulo assinou um documento se comprometendo a implementar medidas de adaptação e resiliência climática em seus territórios nos campos de energia, tecnologia, agricultura, transporte, entre outros.