São Paulo Companhia de Dança lança espetáculos virtuais de ballet

A São Paulo Companhia de Dança, corpo artístico da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, promove uma temporada virtual com exibições de apresentações gravadas direto do palco do Teatro Sérgio Cardoso.

No próximo final de semana, entre os dias 2 e 3 de outubro, é possível assistir, de casa, à estreia de Giselle – Ato II, em remontagem de Lars Van Cauwenbergh, e Agora, de Cassi Abranches.

As transmissões acontecem às 20h, no sábado, e às 17h, no domingo, com elencos distintos a cada dia.

Giselle – Ato II terá, ainda, uma faixa especial com acessibilidade para pessoas com deficiência visual e estará disponível com audiodescrição.

As exibições serão transmitidas no canal da Companhia no YouTube (youtube.com/AudiovisualSPCD) e na plataforma #CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.com.br). Vale lembrar que os espetáculos serão veiculados apenas em tempo real, e não ficarão disponíveis posteriormente.