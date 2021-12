Santander faz leilão de imóveis com lances a partir de R$ 32 mil

O Santander promove até o final deste ano um “Feirão de Natal” no qual centenas de imóveis serão vendidos a preços promocionais em parcerias com casas de leilões pelo país.

A Zukerman Leilões pretende vender 110 imóveis do banco até o próximo dia 18. Entre as opções estão lotes comerciais, residenciais e terrenos, ocupados e desocupados, localizados em São Paulo, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Os lances iniciais variam de 32.130 reais a 1,6 milhão de reais. No Rio de Janeiro, uma residência tem lance inicial de 229.320 reais, valor que segundo o leiloeiro é 67% abaixo da avaliação de mercado.

Uma sala comercial em Porto Alegre será ofertada 58% mais barata do que a avaliação de mercado. O lance inicial é de 214.200 reais.

Todos os imóveis estão disponíveis no site da Zukerman. Os interessados precisam acessar o site do leiloeiro e fazer um cadastro para dar lances na disputa. Os imóveis desocupados podem ser visitados. Além disso, o Santander vai oferecer financiamento imobiliário para os compradores.