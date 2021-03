Salles negocia apoio internacional para proteção da Amazônia

Com o fim da ação militar na Amazônia, a chamada Operação Verde Brasil 2, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já articula as medidas que a pasta tocará na sequência do chamado Plano Amazônia 21/22, que vai substituir a operação atual.

Além de medidas domésticas adotadas pela pasta, Salles articula diretamente com representantes de outros países a destinação de recursos para o financiamento das novas ações de proteção ambiental na região.

