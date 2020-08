Salles lança na segunda plataforma digital de licenciamento ambiental

O ministério do Meio Ambiente lança na próxima segunda-feira um mecanismo que pretende unificar os processos de licenciamento ambiental feitos pelo Ibama. A ideia do Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal, segundo Ricardo Salles, é desburocratizar procedimentos, permitindo mais celeridade e transparência às etapas.

A ideia é que o sistema online seja o primeiro passo para requerimentos de serviços como emissão, renovação e retificação de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, e emissão de termos de referência para realização de estudos ambientais.

Pelo projeto apresentado pelo Meio Ambiente, o novo sistema vai valer para todas as etapas do Licenciamento Ambiental Federa. E a cada atividade cumprida, a demanda seguinte é gerada automaticamente para o responsável indicado no fluxo, seja o empreendedor seja o atendente do Ibama, “eliminando-se toda a tramitação

interna de documentos e informações”, segundo consta na minuta de apresentação da ferramenta.

Para evitar fraudes, o sistema tem regras que travam o avanço ou continuidade do processo caso a etapa a ser cumprida conste como não executada.

A cerimônia de apresentação do novo serviço será transmitida pela internet e terá, além da presença de Salles e integrantes do Meio Ambiente, a participação do novo secretário de Desburocratização do ministério da Economia, Caio Andrade.