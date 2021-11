‘Sala da sopa’ da CPI teve encontro silencioso e quase-briga de senadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dos momentos mais tensos da CPI da Pandemia, que terminou há uma semana, se deu fora dos holofotes, na chamada “sala da sopa” — um cubículo nos bastidores do plenário onde senadores se recolhiam para comer sopa ou fumar.

Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros ficaram 30 minutos sozinhos no recinto. O relator comia sob o olhar silencioso de Flávio, que fumava um cigarro eletrônico. Tudo sob silêncio.

Nessa mesma sala da sopa, numa tarde, Randolfe Rodrigues e Marcos do Val quase saíram no braço. O ex-instrutor da Swat ameaçou o senador da Rede, que não se intimidou e partiu para cima do bolsonarista. Omar Aziz que separou.