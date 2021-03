Saiba quando o dinheiro do auxílio emergencial estará na conta

A área técnica do governo, que toca a logística do pagamento do auxílio emergencial — leia-se Caixa e Ministério da Cidadania –, já fez as contas. Com todos os ajustes necessários para colocar de pé a nova operação de transferência, o dinheiro do reajuste, independentemente do valor, só pingará nas contas na segunda semana de abril. O calendário será divulgado nos próximos dias.