Saab anuncia entrega de mais quatro caças Gripen ao Brasil

Fabricante dos novos caças da Força Aérea Brasileira, a sueca Saab anunciou a conclusão de quatro unidades do Gripen E para entrega ao Brasil até o fim do ano.

“Logo, quatro aeronaves de série saem da linha de produção da Saab, na Suécia, e ficam disponíveis para o início do processo de entrega para a FAB”, anunciou a empresa.

Segundo a empresa, duas unidades já estão prontas e outras duas seguem em fase final de produção em Linköping (Suécia). A previsão é de que as quatro primeiras aeronaves de série Gripen E estejam com a fase de produção encerrada e sejam apresentadas à FAB em novembro.

“As duas primeiras serão embarcadas para o Brasil, em seguida, para início das atividades no Centro de Ensaios em Voo do Gripen, em Gavião Peixoto, onde pilotos de prova FAB, da Embraer e da Saab executarão ensaios em voo até que o certificado militar esteja pronto. As outras duas aeronaves devem ser embarcadas no primeiro semestre de 2022”, diz a FAB.