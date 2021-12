Ruralistas estão animados com a safra de 2022

Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins apresentou nesta quarta um balanço de 2021 e as previsões dos ruralistas para a safra de 2022.

Segundo Martins, o próximo ano terá outro recorde (289 milhões de toneladas, 14% a mais que a safra deste ano) no campo.

O dirigente lembrou, no entanto, que o custo de produção deve ser um dos mais altos da história devido ao cenário de permanência de alta dos custos com os insumos.

“Tivemos problemas climáticos em quase todas as regiões do país. Isso fez com que tivéssemos uma frustração na safra. Houve alta no preço dos alimentos em todo o mundo, mas não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro o essencial que é o alimento”, diz Martins.