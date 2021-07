Ruralistas definem roteiro da boiada para o segundo semestre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em reunião nesta terça com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, os deputados da bancada ruralista comemoraram os avanços da safra e das medidas de incentivo econômico do governo ao setor, mas não deixaram de cobrar a ministra preferida de Jair Bolsonaro sobre o roteiro da boiada para o segundo semestre.

“Temos o licenciamento ambiental e a regularização fundiária, além da demarcação de terras indígenas e de pesticidas, as quais precisamos avançar”, disse o presidente da frente parlamentar, deputado Sérgio Souza.

Segundo o parlamentar do Paraná, as medidas, muitas sob críticas e protestos de ambientalistas e indígenas, são necessárias “para que tenhamos a garantia de que no futuro haverá um regime de segurança jurídica para o produtor e de alimento saudável na mesa da população”.