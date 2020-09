Rumos da democracia serão debatidos no evento online Cidadania em Cena

No dia 29 de setembro, o pesquisador inglês Anthony Pereira apresentará a palestra “O que será da democracia?”, na abertura do evento online e gratuito Cidadania em Cena. Pereira é diretor do Brazil Institute do King´s College, de Londres, e voz influente sobre a política brasileira no cenário internacional.

O evento é uma realização do Instituto Votorantim e, até 8 de outubro, reunirá mais de 20 especialistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros para tratar da democracia no Brasil sob diferentes aspectos. A palestra de encerramento será com a professora de ciências políticas da Universidade de Yale Hélène Landemore.

A programação completa e as inscrições podem ser acessadas aqui.