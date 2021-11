Rumo a 2022, Doria chama Meirelles para integrar equipe econômica

Agora candidato do PSDB ao Planalto, João Doria convidou Henrique Meirelles para integrar o núcleo de notáveis que atuará no programa econômico de sua candidatura em 2022.

Meirelles, que foi candidato à Presidência em 2018, aceitou o convite e vai ocupar um dos seis lugares no time de Doria. O tucano deve chamar pelo menos três mulheres para atuarem no processo.

A escolha foi pensada, como mostrou VEJA, para falar diretamente ao público feminino. Para o tucano, as mulheres foram as mais atingidas pela pandemia, as que mais sofreram nos empregos e as que mais ajudaram o país a avançar na vacinação, já que são líderes nos lares e acabam estimulando a vacina.