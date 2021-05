Rui Costa não descarta Copa América na Bahia: ‘dependerá das condições’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O súbito anúncio da Conmebol de que o Brasil sediará a Copa América, daqui a duas semanas, vem provocando reações políticas. O Governo de Pernambuco, por exemplo, já vetou a realização de partidas da competição no Estado, por conta do cenário da Covid-19. Mas o governador da Bahia, Rui Costa (PT), admitiu a possibilidade de receber jogos das seleções sul-americanas, desde que as regras sanitárias sejam respeitadas.

“Dependerá das condições. Não iremos flexibilizar regras sanitárias”, declarou Costa ao Radar, destacando que não houve nenhum contato da organização do evento com as autoridades baianas até o momento.

Pelo Twitter, ele acrescentou que não será permitido público se houver partidas no Estado. “Se a exigência é ter público, aqui na Bahia não terá”, escreveu.

A transferência da Copa América — que inicialmente ocorreria na Colômbia e depois na Argentina, mas foi retirada no país por conta do agravamento da pandemia — foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro.