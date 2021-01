Rosa Weber mantém suspensão de depoimento de Witzel no impeachment

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve na noite desta quinta-feira a liminar do ministro Alexandre de Moraes que impediu o depoimento do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, no Tribunal do Impeachment.

O pedido analisado por Rosa foi feito deputado estadual Luiz Paulo, que buscava reverter a decisão que impediu o depoimento de Witzel até que caia o sigilo da delação do ex-secretário de Saúde do estado Edmar Santos — firmada com a PGR.

A delação só se tornará pública quando o STJ analisar o recebimento da denúncia contra Santos, o que não tem data para ocorrer. E, como Witzel também não tem previsão para ser ouvido, todo o procedimento no Tribunal Misto fica paralisado.