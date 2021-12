Rosa, Cármen e Ellen Gracie falam de Justiça pelo olhar de mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começou há pouco o seminário “Por estas e por outras”, mediado pelas ministras Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ellen Gracie, com o objetivo de debater a justiça pelo olhar de mulheres.

Oportunidades de trabalho, acesso à saúde, desigualdade de gênero e violência contra a mulher estão entre os temas que serão abordados durante as palestras.

O evento é organizado em três painéis, a serem realizados ao longo do dia. A previsão de encerramento é 18h. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo canal do STF no YouTube.