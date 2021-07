Romário ganha mais tempo para evitar leilão de bens na Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Romário Faria (PL-RJ) ganhou mais tempo para tentar reverter a penhora da mansão que mora na Barra da Tijuca, uma lancha e dois carros que são atribuídas ao ex-jogador, mas que estão em nome de seus familiares.

Os bens avaliados em 8 milhões de reais iriam a leilão na próxima quarta, mas, conforme mostrou o Radar, o STJ cancelou o certame na semana passada.

Agora foi a vez de o TJRJ dar mais uma decisão favorável a ele na disputa, que envolve dívidas da época em que foi sócio de uma casa noturna no Rio nos anos 2000.

Nesta terça, o desembargador da 14ª Câmara Cível do Rio, Cleber Ghelfenstein, suspendeu a execução dos bens e determinou que o leilão só seja realizado depois do julgamento do mérito de um recurso interposto pela defesa de Romário.