Romário e Molon empatam na corrida ao Senado pelo RJ, diz pesquisa

O senador Romário Faria (PL) e o deputado federal Alessandro Molon (PSB) dividem a dianteira da corrida eleitoral a uma cadeira ao Senado pelo Rio no ano que vem, segundo pesquisa realizada em agosto pelo instituto Gerp.

De acordo com o levantamento estimulado, 10% dos eleitores declararam voto em Romário. O ex-jogador de futebol tentará se reeleger e, para isso, filiou-se no início do ano ao PL, partido para o qual também migrou o governador do Rio, Cláudio Castro.

Molon, que atualmente é o líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro na Câmara, tem os mesmos 10% de seu concorrente direto.

Romário e Molon são dois que já declararam publicamente o desejo de concorrer ao Senado pelo Rio. Romário vem com o grupo que tentará reeleger o governador Castro e Molon deve disputar na chapa em que Marcelo Freixo (PSB) tentará o governo do Rio.

Na sequência da corrida, com 9% das intenções, figura o nome do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que não conseguiu se reeleger nas eleições de 2020.

Em terceiro lugar empatam as deputadas federais Benedita da Silva (PT) e Jandira Feghali (PCdo-B), com 8% cada. O que se diz nos bastidores da política do Rio é que esses três atores devem tentar uma vaga a deputados federais no ano que vem. Benedita é a única que teve o nome realmente ventilado para o Senado por um setor do PT.

O ex-governador Anthony Garotinho, o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (sem partido), e o atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, aparecem empatados na sequência com 4% cada na pesquisa do Gerp.

No fim da lista, com 1% das intenções de voto, aparecem Felipe Santa Cruz (sem partido), que deve ser a opção do grupo de Eduardo Paes (PSD) para disputar o governo do Estado e o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), que tem articulado para ser um dos concorrentes do campo da centro esquerda à cadeira, com o apoio do PT no estado.

A pesquisa ouviu uma amostra de 1.200 pessoas entre 10 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou menos.

O instituto simulou ainda um cenário sem Romário e sem Benedita. Nesse caso, Molon e Crivella empatam no topo com 11% e Jandira fica em segundo, com 10% das intenções, seguida de Rodrigo Maia, em terceiro, com 6%.