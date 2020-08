Romances dominam venda de ingressos nos cinemas drive-in

Com as salas de cinema fechadas devido à pandemia do coronavírus, os amantes da sétima arte tem buscado o Drive-In para matar a saudade de curtir um filme no escurinho. E os romances dominaram as preferências dos usuários no mês de julho.

Segundo estudo da Ingresso.com em sua base de dados para entender o perfil do usuário e performance dos exibidores parceiros, os filmes Nasce Uma Estrela e Um Dia de Chuva em Nova York, respectivamente, foram os mais assistidos no período. Vale ressaltar que os ingressos mais vendidos foram para um carro com dois ocupantes.

A pesquisa da plataforma de vendas também mostra que o modelo de cinema drive-In está em ascensão no Brasil: só na Ingresso.com, dois novos exibidores entraram na última semana e oito em julho, totalizando 11 opções disponíveis.