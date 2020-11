Rodrigo Maia acompanha apuração na casa de Paes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Paes está rodeado de correligionários no apartamento do condomínio onde mora, em São Conrado, na zona sul do Rio.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, acompanha a apuração ao lado de Paes, que está cercado também de outros aliados, como o deputado Pedro Paulo, um dos melhores amigos do candidato e que mora no mesmo condomínio.

Também está no apartamento o vereador Carlos Caiado e outros políticos locais.

Paes vai conceder uma entrevista no Hotel Nacional, no mesmo bairro, logo após conhecido o resultado.