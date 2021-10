‘Roberto não tem mais nada a perder’, diz aliado sobre ameaça a Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 17h27 - Publicado em 29 out 2021, 08h08

O Radar mostrou na semana passada que Roberto Jefferson andava desesperado na prisão. Por se considerar um aliado importante de Jair Bolsonaro, o cacique do PTB jamais imaginaria passar tanto tempo preso.

Sentindo-se abandonado pelo Planalto, ele passou a enviar recados aos aliados de Bolsonaro. Nesta semana, como mostrou O Globo, uma carta escrita por Jefferson implodiu a relação com o presidente da República e lançou sobre o governo as ameaças já vistas no governo de Lula, em 2005.

Jefferson deu a entender que sabe de coisas que pouca gente teria condições de provar sobre Bolsonaro, a quem classifica de um “viciado em dinheiro público”. Nesse ponto, um amigo do petebista explica o tamanho da enrascada de Bolsonaro com o magoado ex-aliado: “O Roberto não tem mais nada a perder. E ele, falando, é demolidor”.