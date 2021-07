O que liga Onyx ao diretor no centro do caso de propina na Saúde

Além do deputado federal Ricardo Barros e do senador Davi Alcolumbre, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias tinha ótimas relações no governo com o ministro Onyx Lorenzoni.

Interlocutores de Onyx revelaram ao Radar que foi o ministro gaúcho que aproximou Dias de Alcolumbre. Ambos são do DEM.

Oficialmente, foi o ex-deputado federal Abelardo Lupion, do mesmo partido, que assumiu a autoria da indicação, ainda no início do governo, na gestão do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Dias foi exonerado na semana passada, depois que a Folha publicou entrevista com um policial militar e suposto vendedor de vacinas, Luiz Paulo Dominghetti Pereira. O PM acusou Dias de cobrar propina para fechar uma compra de doses da vacina da AstraZeneca.