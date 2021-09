RJ recuperou 80% dos empregos formais perdidos na pandemia, diz Firjan

Um estudo feito por técnicos da Firjan com dados do Caged até julho mostrou que o estado do Rio recuperou cerca de 80% dos empregos formais que foram perdidos a partir do início da pandemia no país, em março do ano passado.

O estoque de empregos com carteira assinada em julho ainda estava 1,2% abaixo do nível em que estava em fevereiro de 2020, antes da oficialização da crise sanitária. Os dados foram apresentados a empresários em uma reunião nesta terça na federação.

O setor de serviços, o maior empregador do estado, está com estoque de geração de vagas formais 2,4% abaixo do registrado em fevereiro do ano passado. O saldo entre a abertura e o fechamento de vagas encerrou julho com 46 mil vagas a menos do que o observado no mês que antecedeu a oficialização da pandemia Brasil. Ao contrário do segmento dos serviços, a indústria, a construção e o comércio estão hoje com saldo de geração de vagas em patamares ligeiramente mais elevados do que em fevereiro.

O estudo mostrou ainda que duas em cada três vagas no estado foram abertas fora da capital. Quando observado somente o setor industrial, essa proporção passa a ser de três em cada quatro vagas que são geradas fora da capital.