Rio vira epicentro de novas ações contra corrupção neste mês

A adrenalina na Lava-Jato do Rio anda alta de novo neste começo de setembro. Quem acompanha os trabalhos diz que o “uber black” da Polícia Federal vai voltar a tirar gente da cama logo cedo nos próximos dias. “O trabalho está intenso”, diz uma fonte da operação.

Se o ritmo é acelerado no Rio, em Brasília, o STJ está de olho no trabalho do ministro Felix Fischer, que pode abrir as portas do inferno a uma boa turma no Judiciário do Rio.