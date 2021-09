Rio terá festival de cinema com exibição gratuita de sucessos nacionais

As maiores distribuidoras de filmes do país participarão, nos dias 16 e 17 de outubro, da primeira edição de um festival que se propõe a debater os bastidores do setor e aproximar o mercado do público.

O Festiva CineRio (isso mesmo, Festiva, sem a letra L no final) será um evento 100% online. Quatro filmes que foram sucessos de bilheteria serão exibidos gratuitamente pelo perfil do evento no Vimeo. São eles: “Fala Sério, Mãe!”, “De Pernas pro Ar 3”, “Cinderela Pop”e “Todas as Canções de Amor”.

Esses filmes são das distribuidoras Downtown Filmes, Paris Filmes e Galeria, que participarão de rodas de debates sobre o mercado do cinema brasileiro com outros especialistas. As conversas vão acontecer entre os filmes e também serão transmitidas ao vivo.

A ideia dos organizadores é “mostrar todo o processo que acontece antes de um filme ser exibido” e “promover conversas entre o próprio setor para se buscar convergências de ideias e soluções”.

Interessados em participar podem fazer um cadastro gratuito no site: https://festivacinerio.espacoz.com.br/