Rio terá 80% de ocupação hoteleira no feriado de 7 de Setembro, diz ABIH

O feriado do dia 7 de Setembro será de hotéis cheios no Rio de Janeiro. Segundo estimativa da ABIH-RJ, a ocupação hoteleira na capital será de 80% no feriadão, que vai do próximo sábado até terça-feira.

No ano passado, o feriado caiu numa segunda e teve apenas 45% de ocupação nos hotéis.

O avanço da vacinação e o dólar caro deram força ao turismo interno neste ano.

Depois de quase dois anos isoladas e com a maior parte dos adultos vacinados, muitas famílias vão aproveitar o feriado para viajar pelo Brasil.

A preocupação das autoridades no Rio é a variante Delta da Covid-19, que tem se alastrado com rapidez na capital.