Rio tem calendário pronto para doses de reforço em todas as faixas etárias

Atualizado em 8 out 2021, 21h00 - Publicado em 11 out 2021, 06h01

A prefeitura do Rio já tem pronto um calendário com todo o planejamento logístico para a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as faixas etárias da população. Atualmente, a terceira dose está sendo aplicada em idosos e pessoas imunossuprimidas.

A ideia do secretário de Saúde, Daniel Soranz, é que a capital possa aplicar a terceira dose no dia em que o Ministério da Saúde autorizar a medida. A expectativa do secretário é que isso ocorra em janeiro do ano que vem. A prefeitura também aguarda a aprovação da Anvisa para a vacinação de crianças menores de cinco anos.