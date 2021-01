Rio pode ter um auxílio emergencial para chamar de seu

Na ausência de uma definição por parte de Brasília, a Assembleia Legislativa do Rio volta do recesso parlamentar com a possibilidade de analisar um projeto que prevê a criação de um “auxílio emergencial” para o estado.

A iniciativa é do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), que estuda apresentar a proposta aos colegas ainda na próxima semana. A ideia é ajudar quem ficou órfão do benefício que deixou de ser pago pelo governo federal no final do ano passado.

O projeto deve contar ainda com a criação de uma linha de microcrédito para quem foi mais atingido pela pandemia do coronavírus.